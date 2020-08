Hoe transferflop en United-hater Di María in Parijs nu de grootste van de grote drie is

Ángel Di María was in de halve finale tegen RB Leipzig (3-0) de grote uitblinker aan de zijde van Paris Saint-Germain. Die club hoopt vanavond tegen Bayern andermaal op de grillen van de linkspoot, die zichzelf knap heeft gereanimeerd in de Franse hoofdstad. Hoe de Argentijn met Manchester-haat een Parijse sterrenstatus verkreeg.

Volledig scherm Ángel Di María tegen Manchester City in de Champions League. © PICS UNITED Menig voetballiefhebber zal dit seizoen de televisie hebben afgestemd om Manchester United aan het werk te zien, de topclub die met oogstrelend voetbal zo knap uit het diepe dal van de Premier League klom. Ook bij Paris Saint-Germain brandde de Engelse kanalen regelmatig op het beeldscherm. Volgens reservedoelman Marcin Bulka bleef de tv echter nooit lang op een Manchester United-duel staan. ,,Di María haat Manchester zo erg, dat hij het liefst de afstandsbediening pakt en naar een andere zender zapt.’’



Die hartgrondige haat komt voort uit zijn enige seizoen in Engelse loondienst. Eerst even terug in de tijd. Di María maakte in zijn beginjaren als prof furore bij Benfica, waar hij een droomtransfer naar het machtige Real Madrid afdwong. Daar stond de linkspoot aan de basis van vier uiterst succesvolle jaren, die de club liefst tien prijzen opleverde. Nadat de club de dubbel pakte in 2014, kwam er geheel onverwacht een einde aan het verblijf van Di María in de Spaanse hoofdstad. Hij werd naar Manchester United gedirigeerd, een transfer die hij zelf niet eens zag zitten. Met een prijskaartje van 75 miljoen euro was hij in één klap de duurste Britse transfer ooit.

Tot zijn grote onvrede stapte hij in het vliegtuig richting Manchester, waar zijn start fenomenaal was. In de eerste vijf duels scoorde hij driemaal én kreeg hij te horen dat hij als opvolger van Lionel Messi was verkozen tot Argentijnse voetballer van het jaar. Het leek niet op te kunnen, totdat hij kennismaakte met de harde hand van Louis van Gaal. De Nederlandse coach posteerde Di María in een centrale rol, terwijl hij zelf juist snakte naar de ruimte op de flanken. ,,Ik had problemen met de coach. Ik startte iedere wedstrijd op een andere plek, daardoor kon ik nooit goed aarden’’, zei hij later tegenover Daily Mail.

Zijn doelpuntenbijdrage in dienst van de Red Devils bleef beperkt tot die drie treffers tijdens de beginfase van het seizoen. Daarna begon de lange droogte, die hem vanaf januari ook zijn basisplaats kostte. Nee, Louis van Gaal en Ángel Di María zullen in hun vrije tijd nooit gezellig een kop koffie gaan drinken. ,,Di María was boos op de coach en wist al snel dat hij niet meer bij de club wilde zijn’’, zei een vriend van de Argentijn in gesprek met The Athletic.

Daarom stuurde hij een jaar na zijn miljoenentransfer al aan op een nieuwe overstap, iets waar het bestuur van de Mancunians maar wat graag mee akkoord ging. Di María trok als een van de grootste transferflops de Engelse deur achter zich dicht, maar bracht desondanks nog 63 miljoen euro in het laatje. Paris Saint-Germain hengelde de ontevreden Argentijn gewillig aan het ambitieuze boord.

Koning van de assist

Sinds 2015 is Di Mariá een vaste waarde bij de Parijse grootmacht. Ook de komst van wereldtoppers als Neymar en Kylian Mbappé brachten zijn basisplaats niet in gevaar. Nee, misschien is Di María juist wel een van de eerste spelers die Thomas Tuchel op het basisformulier zet. De frêle linkspoot beschikt over de gave om zijn ploeggenoten vrij voor de keeper te zetten, een enorm wapen met sterren als Neymar en co in de gelederen. Niet voor niets stond hij voor het vroegtijdig afbreken van het Ligue 1-seizoen op eenzame hoogte in de assistlijst. Met vijftien voorbereide treffers was hij de enige speler met dubbele cijfers in Frankrijk.

Volledig scherm Ángel Di María © Getty Images Hogere wiskunde is het niet, zo gaf Thomas Tuchel eerder al toe. Di María kan van onschatbare waarde zijn voor een ploeg, mits hij zich comfortabel voelt. Dat houdt in dat hij vrijheid moet krijgen én op de flanken moet spelen, waar hij met zijn overzicht en snelheid een ware plaag voor de defensie is. Tuchel gunt Di María vrijwel standaard een plek als rechtsvoor, iets wat hij al geruime tijd uitbetaalt (zie cijfers onder). Tegen Leipzig speelde hij zijn beste wedsttrijd in dienst van de Parijzenaren. ,,De Champions League is een competitie voor grote spelers, juist zij moeten zich goed voelen’’, doelde Tuchel na afloop van het duel op zijn Argentijnse ster.

In acht Champions League-optredens gaf hij dit seizoen zeven assists, terwijl hij driemaal zelf scoorde. In de halve finale tegen RB Leipzig was Di María de grote man met een goal en twee assists. Met alweer een masterclass zal hij stiekem een lange neus hebben gemaakt richting Van Gaal en Manchester United, de club die hem maar niet kon laten excelleren. Met die bewijsdrang moeten niet supersterren als Kylian Mbappe en Neymar, maar stille kracht Ángel Di María Paris Saint-Germain naar de eerste Champions League-titel leiden.

Goals en assists in dienst van PSG (alle competities)

• 2015/2016: 15 goals, 25 assists

• 2016/2017: 14 goals, 15 assists

• 2017/2018: 21 goals, 11 assists

• 2018/2019: 19 goals, 17 assists

• 2019/2020: 12 goals, 23 assists

