Hoedt en debuterende Zirkzee winnen overtuigend van promovendus

ex-captain Drama voor oud-topvoetbal­ler Michael Ballack: zoon Emilio (18) overlijdt bij quadonge­luk

6 augustus Bij een quadongeluk in Portugal is de 18-jarige zoon van voormalig Duits stervoetballer Michael Ballack om het leven gekomen. De Londense topclub Chelsea FC en de Duitse voetbalbond betuigen hun steun aan de ex-international. ,,Al onze gedachten zijn in deze droevige tijd bij zijn vader Michael en zijn familie.”