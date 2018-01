Hoedt roept op tot saamhorigheid bij Saints

,,We moeten de rijen gesloten houden. Niet alleen als spelers, maar ook als supporters. We hebben een moeilijke periode achter de rug waarin we niet veel punten hebben gepakt. Maar alleen als we achter elkaar en achter de club blijven staan, kunnen we voor een ommekeer zorgen.''

Volgens Hoedt is Southampton, de nummer achttien van de Premier League, goed in staat om met de huidige spelersgroep en technische staf de kostbare plek in de Premier League te behouden. ,,We hebben nog veertien duels om onszelf te redden. Als we blijven spelen als tegen Tottenham, komt het wel goed. Het is vooral een kwestie van vertrouwen. We moeten durven ons eigen spel te spelen, zoals tegen de Spurs.''