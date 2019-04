Hoeness: Bayern motor van Duitse elftal

Pelé ontslagen uit het ziekenhuis

15 april De Braziliaanse voetballegende Pelé heeft het ziekenhuis in São Paulo mogen verlaten. Bij de 78-jarige Zuid-Amerikaan werd zaterdag een niersteen verwijderd. Hij had een week in de kliniek doorgebracht nadat hij eerder deze maand tijdens een werkbezoek aan Parijs ook al in een ziekenhuis was opgenomen, toen met een infectie aan de urinewegen.