Hoeness verdedigt ‘oude’ Robben en ‘jonge’ Kovac

Arjen Robben (34) maakte midweeks in de Champions League twee schitterende treffers tegen Benfica (5-1), maar de Nederlander is nu het minder draait niet meer onomstreden bij de achterban. Net als mede-routinier Franck Ribéry (35) moest Robben eind vorig seizoen lang wachten op contractnieuws, maar Hoeness besloot dat het duo nog van waarde is voor de club. Over de ‘veroudering’ van de selectie kreeg de voorzitter na zijn toespraak vragen, maar die werden vakkundig gecounterd. Met Robben als lichtend voorbeeld.



,,Hij bewees in tegen Benfica samen met Franck Ribèry dat de zogenaamde oudjes het nog kunnen, ook op internationaal niveau”, zei Hoeness. Hij gaf wel aan dat het bestuur ziet dat verjonging en versterking nodig is in de selectie. ,,Het voltallige bestuur heeft toegestemd met grote investeringen volgend seizoen. We gaan het team zo versterken dat we vanaf de eerste speeldag in de Bundesliga én op Europees niveau weer de dienst uit kunnen maken. Dat moet ook je Bayern München bent.”