Hoever op Champions League-lijst Liverpool, Janssen niet bij Spurs

Gisteren maakte Manchester City al bekend dat Philippe Sandler (21) was toegevoegd aan de spelerslijst voor de Champions League. Sandler is een van de 22 spelers op de zogenoemde A-lijst. Hij neemt de plaats in van spits Gabriel Jesus, die is verhuisd naar de B-lijst. Daarop staat iedereen binnen de selectie die na 1 januari 1997 is geboren en sinds zijn vijftiende verjaardag minimaal twee jaar onafgebroken bij de club heeft gespeeld. Jesus voldoet nu aan die voorwaarde, de vorig jaar van PEC Zwolle overgekomen Sandler logischerwijs nog niet. Op de B-lijst mag een onbeperkt aantal spelers worden gezet, op de A-lijst is plaats voor slechts 22 namen.



Sandler speelde nog nooit in de Premier League, maar mocht al wel een aantal keer opdraven in bekerwedstrijden. Vorige maand in de return van de halve finale in de League Cup tegen Burton Albion (0-1 winst) maakte de Amsterdammer zijn basisdebuut. Manchester City is in de achtste finales van de Champions League gekoppeld aan Schalke 04. De Engelsen spelen op 20 februari eerst uit en mogen het op 12 maart in eigen huis proberen af te maken.