Honderd duels Weghorst in Duitsland: Alleen Lewandowksi en Werner dodelijker

VfL Wolfsburg betaalde in de zomer van 2018 10,5 miljoen euro aan AZ voor de diensten van Wout Weghorst; een koopje achteraf. De spits is in Duitsland een fenomeen. Niet alleen met zijn tomeloze inzet, maar ook met zijn doelpunten helpt Weghorst Die Wölfe wekelijks om de zware wedstrijden in de Bundesliga te overleven. In zijn eerste seizoen eindigde Wolfsburg op de keurige zesde plek, vorig jaar werd het zevende.

In het huidige seizoen is de viervoudig international niet te stoppen. Hij maakte liefst elf doelpunten in zestien wedstrijden voor de nummer zes van Duitsland. Nog nooit eerder was hij zo productief in zijn eerste zestien competitieduels van een seizoen.



Wout Weghorst - na 16 competitieduels per seizoen

FC Emmen (2012/13) - 5 goals

FC Emmen (2013/14) - 6

Heracles (2014/15) - 5

Heracles (2015/16) - 6

AZ (2016/17) - 10

AZ (2017/18) - 8

Wolfsburg (2018/19) - 6

Wolfsburg (2019/20) - 7

Wolfsburg (2020/21) - 11

Weghorst heeft nog maar zeven doelpunten nodig om zijn seizoensrecord te evenaren (AZ, 2017/18). Om zijn buitenlandse mijlpaal te evenaren heeft hij er nog zes nodig. Gezien zijn huidige vorm moet dit lukken, er zijn nog 22 speelronden te gaan in de Bundesliga. Als Weghorst met hetzelfde gemiddelde doorgaat, en gevrijwaard blijft van blessures, eindigt hij op 27 doelpunten.



Momenteel scoorden alleen Erling-Braut Haaland, André Silva (allebei 12) en Robert Lewandowski (21) vaker in de competitie.

Totaal competitiedoelpunten per seizoen

FC Emmen (2012/13) - 8 goals - 1.660 minuten - Goal per 207,5 minuten

FC Emmen (2013/14) - 12 - 1.373 min - Goal per 114,4 min

Heracles Almelo (2014/15) - 8 - 2.429 min - Goal per 303,6 min

Heracles Almelo (2015/16) - 12 - 2.758 min - Goal per 229,8 min

AZ (2016/17) - 13 - 2.085 min - Goal per 160,4 min

AZ (2017/18) - 18 - 2.762 min - Goal per 153,4 min

Wolfsburg (2018/19) - 17 - 2.938 min - Goal per 172,8 min

Wolfsburg (2019/20) - 16 - 2.739 min - Goal per 171,2 min

Wolfsburg (2020/21) - 11 - 1.362 min - Goal per 123,8 min

Het persoonlijke record van Weghorst is 18 doelpunten in een seizoen (AZ, 2017/18).

In zijn jubileumwedstrijd kwam de spits ook weer tot scoren. Na een goede voorzet van Yannick Gerhardt kopte de Tukker zijn 53ste doelpunt binnen voor Wolfsburg. Opvallend detail aan de doelpunten van Weghorst is dat hij nog niet scoorde van buiten het strafschopgebied.



Hoe scoort Weghorst?

In het strafschopgebied: 53

Buiten het strafschopgebied: 0



Met rechts: 38

Met links: 4

Met het hoofd: 11



Bekijk hieronder het doelpunt van Wout Weghorst tegen RB Leipzig.

Sinds zijn komst in Duitsland (2018/19) was alleen Robert Lewandowski, de doelpuntenmachine van Bayern München, productiever. Timo Werner staat net als Wout Weghorst op 44 goals, maar had daar beduidend minder wedstrijden voor nodig.



Bundesliga - sinds 2018/19

1. Robert Lewandowski: 77 goals na 79 wedstrijden

2. Timo Werner: 44 goals na 64 wedstrijden

3. Wout Weghorst: 44 goals na 82 wedstrijden

4. Andrej Kramaric: 37 goals na 61 wedstrijden

5. Marco Reus: 31 goals na 61 wedstrijden

6. Jadon Sancho 31 goals na 80 wedstrijden

Flow

In de tweede seizoenshelft kunnen we nog veel goals van Weghorst verwachten. Het huwelijk tussen club en speler duurt, als het aan de aanvaller ligt, nog even voort. Na de wedstrijd tegen Leipzig zei de 28-jarige spits: ,,Ik zie mijn toekomst hier, mijn focus ligt op Wolfsburg en op doelpunten maken. We zitten nu in een geweldige flow.”

