Hoofd Frank de Boer op hakblok na vierde verlies op rij

In de regen maakte De Boer in de dug-out een verslagen indruk. Regelmatig straalde hij uit geen licht aan het einde van de tunnel meer te zien. Hoofdschuddend met de handen voor de ogen liet hij de ellende voor zijn neus op zich inwerken. Hoe hard Crystal Palace ook werkte, scoren tegen Burnley lukte niet. Pech, een trouwe metgezel van De Boer in Engeland, stak opnieuw de kop op.



De Boer toonde zich van zijn meest flexibele kant. Om de spelers tegemoet te komen, koos hij voor een systeem waar zij zich prettig bij voelden. ,,We moeten ze terugbrengen in hun comfortzone”, gaf de coach aan. ,,Als dat in een 4-3-3 formatie is, dan doen we dat.” Zijn keuze om een achterhoede met drie centrale verdedigers over boord te gooien sorteerde niet het gewenste effect.



Niet de verstevigde defensie, vanaf de eerste speeldag een zorgenkind, maar de voorhoede liet het afweten. Aanvaller Lee Chung-Yong speelde om onverklaarbare redenen de bal totaal verkeerd terug, recht in de loop van Chris Wood. De spits, helemaal vrij, kon vervolgens simpel de score openen (1-0). Crystal Palace, dat dit seizoen nog geen doelpunt maakte in de competitie, stond direct voor een vrijwel onmogelijke opgave.