Hoofdrol voor Salah bij moeizame zege Egypte

Deze spelers schreven Gold Cup-historie met Curaçao

26 juni Curaçao haalde dankzij een wereldgoal van Juriën Gaari voor het eerst in de historie de kwartfinales van het toernooi om de Gold Cup. Vannacht wordt bekend of de Verenigde Staten of Panama de tegenstander wordt. Het elftal van bondscoach Remko Bicentini barst van de bekende namen. Dit waren de elf basisklanten die startten in het historische duel met Jamaica (1-1).