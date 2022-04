Hoop op titel vervliegt voor De Ligt en Juventus door gelijkspel tegen negental

Bij winst was Juventus op zes punten van koploper AC Milan terechtgekomen, maar dat gat blijft nu dus acht punten. Bovendien kan Internazionale, dat tweede staat maar een duel tegoed heeft, een voorsprong van negen punten pakken op ‘De Oude Dame’.



Het was voormalig FC Twente-speler Marko Arnautovic die kort na rust de score opende namens de bezoekers. Lang leek het daarbij te blijven, tot Adama Soumaoro en Gary Medel van Bologna in de 84ste minuut rood kregen. Juventus zette alles op alles en dat leidde diep in blessuretijd tot de gelijkmaker van Dusan Vlahovic.



De Ligt had een basisplaats bij Juventus, maar haalde het einde niet. Na een uur spelen verliet hij met een blessure het veld en werd vervangen door Leonardo Bonucci. Bij Bologna speelden Mitchell Dijks en Jerdy Schouten de volledige wedstrijd.