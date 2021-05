Hrustic (ex-Groningen) helpt Frankfurt met ‘breakdance-doelpunt’ nog aan punt tegen Mainz

Mainz was in de elfde minuut via Karim Onisiwo op voorsprong gekomen in het Deutsche Bank Park, de thuishaven van Eintracht Frankfurt. Pas in de 85ste minuut maakte de thuisploeg de 1-1. Ajdin Hrustic haalde in eerste instantie uit vanaf de rand van het strafschopgebied, maar zijn schot werd gekeerd. Hij viel vervolgens om, maar toen de Portugese spits André Silva niet kon scoren uit de rebound slaagde Hrustic er liggend op de grond nog in om de bal over Mainz-keeper Robin Zentner te krijgen. Hrustic speelde van 2014 tot 2020 bij FC Groningen, waar hij tot zes goals en vijf assists kwam in 75 wedstrijden. De 24-jarige aanvallende middenvelder uit Australië werd in september vorig jaar voor 1 miljoen euro verkocht aan Eintracht Frankfurt, waar hij vandaag zijn eerste goal maakte in zijn tiende wedstrijd voor de club.



Bij Mainz deed verdediger Jeremiah St. Juste de hele wedstrijd mee. Jean-Paul Boëtius viel in de 56ste minuut in voor de Zweedse aanvaller Robin Quaison.



Eintracht Frankfurt blijft door het gelijkspel vijfde in de Bundesliga. De ploeg van de Oostenrijkse coach Adi Hütter (volgend seizoen coach van Borussia Mönchengladbach) staat met nog twee speelrondes te gaan een punt achter op nummer vier Borussia Dortmund, dat zaterdag al met 3-2 won van nummer twee RB Leipzig. Door dat resultaat werd Bayern München voor de negende keer op rij kampioen van Duitsland, om vervolgens zelf nog met 6-0 te winnen van Borussia Mönchengladbach.