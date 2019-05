HSV kan promotie vergeten ondanks goal Van Drongelen

Club Brugge houdt titel­strijd levend na zwaarbe­voch­ten zege op koploper Genk

20:21 De titelstrijd in België is nog niet beslist. Club Brugge greep voor eigen publiek in de topper tegen koploper KRC Genk de laatste kans. De titelhouder versloeg de lijstaanvoerder met 3-2, na een ruststand van 0-1. Het verschil tussen beide clubs is nu nog drie punten, met nog twee speelronden te gaan.