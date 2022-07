HSV-legende Uwe Seeler (85) in zijn slaap overleden

HSV heeft de dood van de clublegende nog niet bevestigd. Seeler zou vredig zijn overleden in de directe familiekring. Zijn familie hoopt ​​dat de privacy wordt gerespecteerd. Seeler was de laatste maanden vaak gevallen. Daardoor ging het met de voetballegende de afgelopen tijd van kwaad tot erger.



Seeler speelde van 1953 tot 1972 voor HSV. Hij scoorde 490 keer in 580 wedstrijden voor de voormalig topclub uit Hamburg, waarmee hij in 1960 landskampioen werd en in 1963 de DFB-Pokal won. Seeler maakte in 1978 nog een hele korte comeback, toen hij in een wedstrijd voor het Ierse Cork Celtic nog twee keer scoorde. Seeler scoorde daarnaast 43 keer in 72 interlands voor West-Duitsland. Hij scoorde negen keer in 22 wedstrijden op WK's. Hij was op de mondiale eindtoernooien van 1958 (halve finale), 1962 (kwartfinale), 1966 (verloren finale) en 1970 (brons) van de partij.