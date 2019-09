Hudson-Odoi blijft Chelsea trouw en tekent langjarig contract

El-Badry nieuwe bondscoach van Egypte

20:56 Hossam El-Badry is de nieuwe bondscoach van de nationale voetbalploeg van Egypte. Hij is de opvolger van Javier Aguirre, de Mexicaan die na de Afrika Cup moest vertrekken. Egypte werd al in de achtste finales van dat toernooi uitgeschakeld.