Hummels: Dit Bayern is momenteel geen Europese top

We moeten meer samen optrekken en dingen verbeteren'', zo liet Arjen Robbens ploeggenoot optekenen. ,,Niet alles gaat slecht, maar dit is niet het niveau dat we moeten hebben en niet het niveau om bij de absolute topteams in Europa te horen."



Bij de Duitse recordkampioen, dat dit seizoen opgaat voor de zesde opeenvolgende landstitel, werd vorige maand coach Carlo Ancelotti ontslagen. Dat gebeurde na de 3-0-nederlaag tegen Paris Saint-Germain in de Champions League, op aandringen van enkele spelers, die vonden dat onder de Italiaan de chemie in het elftal ontbrak. Hummels weerspreekt de berichten dat er een machtsvacuüm zou zijn. ,,We hebben veel jongens in de ploeg met leidinggevende kwaliteiten."



Ancelotti's opvolger Jupp Heynckes, die in 2013 met Bayern de landstitel, beker en Champions League won, speelt vanavond met zijn ploeg tegen Celtic. Als hij Robben opstelt, wordt het diens honderdste Champions Leagueduel.