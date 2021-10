Hyperambitieus Newcastle United zet Bruce op straat: ‘Mogelijk was dit mijn laatste klus’

Bruce was sinds juli 2019 coach van Newcastle United en hij zat het afgelopen weekend voor het laatst op de bank tegen Tottenham Hotspur. Die wedstrijd was zijn duizendste duel als coach en ging met 2-3 verloren. De fans van Newcastle zongen ook om het vertrek van de coach. Aan dat gezang is dus direct gehoor gegeven.



Mogelijk betekent dit ook direct zijn allerlaatste wedstrijd als hoofdtrainer. ,,Ik denk het", zegt Bruce in een interview in The Telegraph. ,,Het draait niet alleen om mij. Het eist ook aan mijn familie zijn tol. Ze maken zich zorgen om mij, mijn vrouw in het bijzonder.” De 60-jarige coach zegt dat zij altijd voor hem klaar heeft gestaan, op welk moment in zijn leven dan ook. ,,Ze volgt mij al jaren van voetbalclub naar voetbalclub. Als ik een aanbod uit China zou krijgen, dan nog zal ze mij steunen. Maar gezien deleeftijd wil ik haar hier niet nog een keer doorheen slepen.”