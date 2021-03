Ibrahimovic (39) na vijf jaar terug bij Zweden: ‘The return of the God’

Twintig jaar na debuutZlatan Ibrahimovic is terug in de selectie van Zweden. De 39-jarige spits van AC Milan is door bondscoach Janne Andersson opgeroepen voor de komende interlands tegen Georgië, Kosovo (WK-kwalificatie) en Estland (vriendschappelijk). Door deze oproep is de kans ook groot Ibrahimovic komende zomer aanwezig is op het komende EK.

Er gingen de laatste tijd al veel geruchten over een return van Ibrahimovic bij Zweden. Eind vorig jaar vertelde Ibrahimovic zelf al dat hij dacht aan een terugkeer in de nationale ploeg. ,,Als je het mij vraagt, zal ik eerlijk zijn: ja, ik mis het nationale team. Dat is geen geheim”, zei de oud-Ajacied toen. ,,Degene die het niet mist, heeft zijn carrière al beëindigd. En ik heb mijn carrière nog niet beëindigd.” Andersson reisde toen direct naar Milaan voor een gesprek met de spits. Dit gesprek leidde ertoe dat Ibrahimovic nu deel uitmaakt van de selectie voor de interlands van eind deze maand.

De spits is met 62 goals de topscorer aller tijden in het Zweedse elftal. Hij droeg 116 keer het shirt van de nationale ploeg en was met Zweden van de partij op de WK’s van 2002 en 2006 en de EK’s van 2004, 2008, 2012 en 2016. Komende zomer doet Zweden weer mee aan het EK, dat verspreid over heel Europa wordt gespeeld. De ploeg van Andersson is ingedeeld in groep E, bij Spanje, Polen en Slowakije. Zweden speelt in Bilbao en Dublin, als de opzet van het EK niet meer wordt gewijzigd.

Zijn eerste interland speelde Ibrahimovic op 31 januari 2001 tegen de Faeröer Eilanden. Op het EK 2016 in Frankrijk speelde Ibrahimovic zijn laatste drie wedstrijden voor het nationale team. In dat toernooi strandde Zweden in een sterke poule met Ierland (1-1), Italië (1-0 nederlaag) en België (1-0 nederlaag).

Volledig scherm Ibrahimovic is met 62 goals de topscorer aller tijden van Zweden. © PICS UNITED

,,Zlatan is bovenal een zeer goede voetballer, de beste die we ooit in Zweden hebben gehad”, zei Andersson na de bekendmaking van de selectie. ,,Het is natuurlijk heel fijn dat hij terug wil komen. Niet alleen door wat hij kan bijdragen op het veld, maar hij kan ook zijn grote ervaring delen met de rest van de ploeg.” Ibrahimovic, de topscorer van AC Milan met 14 goals in 14 duels in de Serie A, miste de laatste vier wedstrijden van zijn Italiaanse club vanwege een bovenbeenblessure. Hij hoopt komende donderdag tegen Manchester United weer van de partij te zijn, nadat de heenwedstrijd afgelopen week op Old Trafford in 1-1 eindigde.



Ibracadabra is zelf ook erg blij met zijn terugkeer bij de selectie van het Scandinavische land. Op Twitter schreef hij geheel in Zlatan-stijl: ,,The return of the God”.

Karlsson ook opgeroepen

Jesper Karlsson van AZ is ook opgeroepen bij Zweden. De 22-jarige vleugelaanvaller speelde begin vorig jaar al twee interlands. ,,We hebben hem op de voet gevolgd in Nederland”, zei Andersson. ,,Hij zat er al eens bij, we weten welke kwaliteiten hij heeft.”



Karlsson speelde na deze twee interlands vijf keer voor Jong Zweden, waarin hij zes keer scoorde.

Volledig scherm Ook AZ-aamnvaller Jesper Karlsson is opgeroepen voor het Zweedse elftal. © Pro Shots / Stefan Koops

Volledig scherm Zlata Ibrahimovic speelde al 116 interlands voor Zweden. © AFP