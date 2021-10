Ibrahimovic (40) schittert tegen Roma en houdt Milan aan kop in Serie A

Ibrahimovic schoot in de 25ste minuut de 0-1 binnen met een snoeiharde vrije trap, waarmee hij Roma-doelman Rui Patricio kansloos liet. Het was voor de 40-jarige spits uit Zweden zijn 400ste goal in competitieverband. Zijn eerste maakte hij als achttienjarige puber op 30 oktober 1999, toen Malmö met 2-1 won van Västra Frölunda. In totaal maakte Ibrahimovic al 505 goals in 840 duels namens zijn clubs. Daarnaast scoorde hij 62 keer in 118 interlands voor Zweden.



Ibrahimovic scoorde 150 keer in de Serie A namens Juventus, Inter en Milan. 113 treffers vielen in zijn tijd bij Paris Saint-Germain in de Ligue 1. Zijn andere competitiegoals maakte hij in de Eredivisie (35 voor Ajax), MLS (53 voor LA Galaxy), Premier League (17 voor Manchester United) en La Liga (16 voor FC Barcelona).



Daarna was Ibrahimovic nog betrokken bij twee goals die werden afgekeurd vanwege buitenspel. Eerst scoorde de Portugese aanvaller Rafael Leão in de 38ste minuut na een prachtige pass van Ibrahimovic met zijn borst, maar de grensrechter vlagde voor buitenspel. Vijf minuten na rust scoorde Ibrahimovic zelf, maar nu greep de VAR in vanwege buitenspel.