Ibrahimovic en AC Milan helpen Juventus in titelstrijd met zege op Lazio

Lazio lijkt na zaterdagavond de titelstrijd met Juventus op te moeten geven. De ploeg van coach Simone Inzaghi was nog de enige overgebleven concurrent van Juventus, maar verloor in de thuiswedstrijd tegen AC Milan met duidelijke cijfers: 0-3. Belangrijke rol was er weggelegd voor Zlatan Ibrahimovic, die zijn rentree in de basis van AC Milan maakte.

Juventus won eerder op de zaterdag met liefst 4-1 van stadsgenoot Torino en daarmee had de ploeg van Matthijs de Ligt de voorsprong op Lazio vergroot tot zeven punten. Lazio moest tegen AC Milan dat gat weer proberen te dichten tot vier punten, maar moest dat wel doen zonder topscorer Ciro Immobile. De man van 29 goals dit Serie A-seizoen was geschorst.

Bij AC Milan had Zlatan Ibrahimovic weer een basisplek. De Zweed liep tijdens de coronabreak een kuitblessure op en moest de eerste wedstrijden na de hervatting van de Serie A missen. Afgelopen week viel Ibrahimovic al wel in bij de uitwedstrijd tegen SPAL. Na de invalbeurt van Ibrahimovic kwam AC Milan terug van een 2-0 achterstand tot een 2-2 gelijkspel.

En ook in de uitwedstrijd tegen Lazio speelde Ibrahimovic weer een belangrijke rol. In de eerste helft zorgde hij met een assist op Hakan Calhanoglu, die de bal prachtig binnen schoot, én een goal voor een 0-2 tussenstand. Zijn goal kwam uit een penalty na een handsbal van Stefan Radu. Lazio-doelman Thomas Strakosha wist de poging van Ibrahimovic nog bijna te keren, maar de bal rolde uiteindelijk tergend langzaam over de doellijn. Ibrahimovic zag ook nog een goal afgekeurd worden wegens buitenspel.

Volledig scherm Zlatan Ibrahimovic ziet zijn penalty bijna gekeerd worden. © REUTERS

Ibrahimovic besliste de wedstrijd daarmee in één helft, want hoewel de Zweed in de rust geblesseerd afhaakte, kwam zijn ploeg niet meer in de problemen na rust. Zijn vervanger Ante Rebic maakte er zelfs nog 0-3 van. Bij Lazio werden nog de Nederlanders Bobby Adekanye en Djavan Anderson in de ploeg gebracht, maar dat bood Lazio geen soelaas: het bleef bij 0-3.

Met nog acht wedstrijden te spelen is de achterstand van Lazio op Juventus nu dus zeven punten. AC Milan, dat met de zege over Napoli heen wipte naar de zesde plaats, kan Lazio aanstaande dinsdag wel meteen weer een goede dienst bewijzen. AC Milan neemt het dan in Milaan op tegen Juventus, waar De Ligt en Paulo Dybala geschorst zijn. Lazio, dat nog vier punten meer heeft dan Internazionale, speelt diezelfde dag de uitwedstrijd tegen Lecce, met topscorer Immobile weer terug in de ploeg.'

Volledig scherm Djavan Anderson in actie in het duel met AC Milan. © REUTERS