Ibrahimovic gaat presenteren en zingen, maar krijgt nu al kritiek van Berlusconi en Capello

Muziekfestival van San RemoZlatan Ibrahimovic maakt dit seizoen indruk in de Serie A, waar hij al veertien keer scoorde in dertien duels. De 39-jarige spits legt zichzelf nu een volgende uitdaging op: het bestaan van profvoetballer voor een weekje combineren met dat van presentator bij een groot festival.

De 39-jarige spits uit Malmö heeft van zijn club AC Milan toestemming gekregen om volgende week het San Remo Music Festival te bezoeken. Dat jaarlijkse festival, dat als sinds 1951 wordt gehouden in de Italiaanse badplaats, wordt van dinsdag 2 maart tot en met 6 maart gehouden. De ervaren topspits is geen toeschouwer, maar gaat in San Remo presenteren en zelfs zingen.



,,Zlatan zal volgende week een aantal trainingen missen, maar hij is beschikbaar voor de wedstrijden”, zei trainer Stefano Pioli gisteren op zijn persconferentie in aanloop naar het duel met Rode Ster Belgrado. Die club komt vanavond op bezoek in San Siro, na de 2-2 van vorige week in Servië. ,,Als er één kampioen is die dergelijke druk aankan, dan is hij het wel.”

Nu al kritiek op uitstapje Zlatan

Volledig scherm © REUTERS In Italië is er nu al veel kritiek op het aanstaande uitstapje van Ibrahimovic naar San Remo. Niet in de laatste plaats omdat de timing niet al te gelukkig is: AC Milan wist zijn laatste drie wedstrijden niet wist te winnen en de koppositie verspeelde aan stadgenoot Internazionale, dat afgelopen zondag met 0-3 won in de Derby della Madonnina. Inter heeft nu vier punten voorsprong. Ibrahimovic speelde zondag een onzichtbare wedstrijd en werd in de 75ste minuut vervangen. Analyticus en voormalig Inter-speler Nicola Berti provoceerde de Milan-ster na de wedstrijd. ,,Ik had niet verwacht dat Inter zo veel beter zou zijn. Nu we het daarover hebben, waarom verliet Ibra het veld zo vroeg? Moest hij al een ​​repetitie doen voor San Remo?”, zei Berti, die tussen 1988 en 1998 voor Inter speelde.

Zelfs Silvio Berlusconi, tegenwoordig voorzitter van AC Monza (tweede in Serie B), liet zich al uit over het uitstapje van Ibrahimovic. ,,Hij had klaarblijkelijk rust nodig in de derby. Ik zal niet ingaan op de verdiensten van zakelijke kwesties die niet van mij zijn, maar ik kan niet begrijpen hoe Milan kan instemmen met een dergelijk verzoek. Hij zou zich tijdens het seizoen moeten focussen op voetbal.”

Ook Fabio Capello, zijn oude coach bij Juventus, liet zich al negatief uit over Ibrahimovic. ,,Hij wil dit blijkbaar graag doen, maar als professional die ernst en toewijding wil overbrengen op zijn teamgenoten, is dit volgens mij erg tegenstrijdig. Ik had hem nooit laten gaan als club. Hij wordt betaald door Milan, dus zal hij de club en de fans moeten respecteren.”

Pioli denkt dat Ibrahimovic volgende week juiste extra goed zal presteren om zijn criticasters de mond te snoeren. ,,Iemand zoals hij put uit deze situatie nog meer kracht en motivatie om het team te helpen.”

Per helikopter van en naar San Remo

Het muziekfestival in San Remo begint volgende week dinsdag. Ibrahimovic zal ‘s ochtends nog met zijn ploeggenoten trainen en vervolgens per helikopter naar Sanremo vliegen om daar ‘s avonds op te treden. Woensdagavond (20.45 uur) speelt hij vervolgens wel gewoon mee in de Serie A-wedstrijd tegen Udinese. De reis van Sanremo naar Milaan is 270 kilometer met de auto, maar voor files hoeft Ibrahimovic dus niet te vrezen met zijn vervoersmiddel.

Volledig scherm Sinisa Mihajlovic, bij Bologna de coach van Jerdy Schouten en Mitchell Dijks. © AP Vervolgens keert Ibrahimovic op donderdag weer terug naar het festival, waar hij dan tot en met zaterdag zal verblijven. Op zondag speelt AC Milan de uitwedstrijd bij nummer negen Hellas Verona. Ibrahimovic zal in Sanremo worden vergezeld door een persoonlijke trainer, die met hem oefeningen zal doen.



Ibrahimovic fungeert op het festival in San Remo, waarbij vanwege de coronaregels geen publiek aanwezig is, als een van de presentatoren. Ook zal hij een duet gaan zingen met Sinisa Mihajlovic, de trainer van Bologna die afgelopen zomer herstelde van leukemie en daarna (net als Zlatan) nog het coronavirus kreeg. Mihajlovic en Ibrahimovic speelden van 2004 tot 2006 nog samen bij Internazionale.

De verwachtingen voor het optreden van die twee worden al getemperd. ,,Er zijn twee dingen waar ik ontzettend slecht in ben: zingen en dansen”, zei Mihajlovic vorige week al. ,,Zlatan is ook een vreselijke zanger. Maar de mensen zullen in elk geval om ons kunnen lachen.”

In 2015 gaf huidig Inter-trainer Antonio Conte al eens een optreden op het festival in San Remo.

