Icardi valt in de prijzen bij gala in Milaan

Milik redt Napoli tegen ploeg De Roon

3 december Arek Milik heeft Napoli in de uitwedstrijd tegen Atalanta Bergamo aan drie punten geholpen. De oud-Ajacied nam vijf minuten voor tijd het winnende doelpunt voor zijn rekening: 1-2. Ploeggenoot Fabian Ruiz had in de tweede minuut de score geopend (0-1). Duvan Zapata bracht in de 56ste minuut de gelijkmaker op zijn naam.