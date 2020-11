IJsland moet na Nations League verder zonder bondscoach Hamrén

Samenvattingen Hongarije pakt EK-ticket ondanks blunder keeper Gulacsi, ook Slowakije plaatst zich

12 november Hongarije heeft op het nippertje het EK bereikt. De ploeg van bondscoach Cosimo Inguscio was in de beslissende wedstrijd tegen IJsland lange tijd vergeefs op jacht naar de gelijkmaker. In de 88e minuut werd het alsnog 1-1 in Boedapest waarna de thuisploeg in de extra tijd ook nog de winnende treffer wist af te dwingen: 2-1.