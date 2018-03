'Ik blijf mijn kinderen veel over Steph vertellen'

Legende Ray Wilkins vecht voor zijn leven na hartaanval

13:20 Ray Wilkins, oud-aanvoerder van het Engelse voetbalteam, ligt in kritieke toestand in het St. George-ziekenhuis in Londen. Volgens de echtgenote van Wilkins, Jackie, heeft de 84-voudig international gisteren een hartstilstand gehad.