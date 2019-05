Iker Casillas na hartaanval naar ziekenhuis vervoerd

Casillas werd eerder vandaag opgenomen in CUF-ziekenhuis van Porto, waar hij meteen werd gedotterd. De Spaanse doelman voelde zich onwel tijdens de training. Casillias komt dit seizoen niet meer in actie, aldus Marca.



Casillas, oud-keeper van Real Madrid en Spaanse recordinternational, wordt in Nederland vooral in verband gebracht met zijn teen. Met dat lichaamsdeel hield hij in de WK-finale van 2010 in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg Arjen Robben in de slotfase van een treffer af. Het stond toen 0-0. In de verlenging bezorgde Andrès Iniesta Spanje vervolgens alsnog de wereldtitel.