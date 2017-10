Immobile leidt Lazio weer naar winst

Topschutter Ciro Immobile was wederom heel belangrijk voor Lazio met een doelpunt en drie assists. De andere treffers kwamen van Bastos, Adam Marusic, Marco Parolo en Nani.



Immobile heeft in elf competitiewedstrijden al veertien doelpunten gemaakt en zes assists gegeven. Vooral dankzij de uitblinkende spits doet Lazio volop mee in de strijd om de titel. De Romeinen hebben net als Napoli en Juventus 28 punten. De ploeg uit Napels komt later op zondag nog wel in actie tegen Sassuolo.

Het gepromoveerde Benevento wacht na elf wedstrijden nog altijd op het eerste punt in de Serie A.