Immobile opnieuw van grote waarde voor Lazio

Cavani en Mbappé schieten PSG in slotkwartier voorbij Olympique Lyon

22:56 Paris Saint-Germain heeft ook de zesde wedstrijd in de Franse Ligue 1 gewonnen. Het sterrenensemble van de Spaanse trainer Unai Emery won in het Parc des Princes met 2-0 van Olympique Lyon, dat dapper streed voor een goed resultaat in Parijs.