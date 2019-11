In bloedvorm verkerende Lewandowski pas in winterstop onder het mes

De 31-jarige aanvalsleider won onlangs nogmaals medisch advies in over zijn lichte aandoening. Daaruit kwam naar voren dat hij zonder risico kan wachten met de ingreep tot na de laatste speelronde in de Bundesliga in dit kalenderjaar.

,,Met mijn gezondheid is alles in orde”, liet Lewandowski in Warschau weten. ,,Ik heb geen klachten. Zowel bij de normale training als bij de krachttraining hoef ik mezelf niet in te houden. Dus die operatie zal waarschijnlijk eind december plaatsvinden aan het einde van de eerste seizoenshelft. De exacte datum is nog niet bekend.”

Lewandowski verkeert dit seizoen in topvorm. In 18 wedstrijden, in alle competities, kwam hij voor Bayern al 23 keer tot scoren. Zijn club is met vier overwinningen op rij al zeker van een plek in de achtste finales van de Champions League.