In genade aangenomen Kepa helpt Chelsea aan zege bij Fulham

In de 31ste minuut zorgde de Italiaanse middenvelder Jorginho met een geplaatst schot in de kruising voor de 1-2, na goed voorbereidend werk van Eden Hazard. De laatste winst buiten Stamford Bridge dateerde voor Chelsea alweer van 30 december 2018, toen met 0-1 werd gewonnen bij Crystal Palace in het zuiden van Londen.



In de 88ste minuut verrichte Kepa Arrizabalaga een prachtige redding op een kopbal van Aleksandar Mitrovic, de Servische spits en captain van Fulham. In de blessuretijd leek de 2-2 alsnog te vallen, maar de goal van Ryan Sessegnon werd terecht afgekeurd wegens buitenspel. Bij Fulham werd de 38-jarige Scott Parker afgelopen week doorgeschoven van assistent-trainer naar interim-trainer, nadat Claudio Ranieri (67) werd ontslagen na slechts drie zeges in zeventien wedstrijden.