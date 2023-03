In tegenstelling tot KNVB steunt Duitse voetbalbond herverkiezing Infantino bij FIFA niet

Met samenvatting Onbegrip bij Erik ten Hag over rode kaart Casemiro: ‘Duel is beïnvloed’

Manchester United is in eigen huis niet verder gekomen dan een teleurstellend gelijkspel (0-0) tegen hekkensluiter Southampton. De ploeg van Erik ten Hag kwam na iets meer dan een half uur met tien man te staan na een rode kaart voor Casemiro. Met het gelijkspel dat volgde op de 7-0 afstraffing op Anfield van vorige week, is voor United de hoop op een rol in de titelstrijd definitief verkeken.