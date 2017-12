Independiente verslaat Flamengo in finale Copa Sudamericana

Lucas Paqueta bracht Flamengo vannacht op voorsprong in het kolkende Maracanã, maar negen minuten later tekende Ezequiel Barco vanaf elf meter voor de gelijkmaker namens Independiente. Daarna vielen er nog wel acht gele kaarten in een keiharde finale, maar doelpunten bleven uit. Daardoor konden de duizenden meegereisde fans van Independiente feestvieren in het stadion in Rio de Janeiro, waar ze de afgelopen dagen flink waren lastiggevallen door Braziliaanse fans. Vorige week waren Emmanuel Gigliotti en Maximiliano Meza de doelpuntenmakers van Independiente. Bij Flamengo ontbrak de Peruviaanse spits Paolo Guerrero vanwege zijn dopingschorsing. Hij mag ook niet mee naar het WK 2018. Andere bekende namen bij Flamengo waren de 32-jarige spelmaker Diego Ribas da Cunha (ex-Werder Bremen en Juventus) en de pas 17-jarige vleugelaanvaller Vinícius Júnior, die in juni 2018 voor zo'n 45 miljoen euro naar Real Madrid zal vertrekken. Ook zij konden vannacht het verschil niet maken voor de Brazilianen.