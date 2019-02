Infantino enige kandidaat voor presidentsverkiezing FIFA

Volgens de wereldvoetbalbond was Infantino de enige kandidaat die minstens vijf steunbetuigingen van de in totaal 211 leden kon overhandigen. Infantino moet nu nog door integriteitscheck doorstaan om officieel kandidaat te worden op 5 juni tijdens het congres in Parijs.



Infantino werd in februari 2016 verkozen nadat Sepp Blatter werd geschorst vanwege corruptie. Onder Infantino is het WK vanaf 2026 uitgebreid naar 48 landen en zijn de VS, Canada en Mexico gekozen als landen waar het WK georganiseerd wordt.