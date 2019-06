Infantino herkozen als FIFA-president

,,De afgelopen drie jaar en vier maanden waren zeker niet perfect. Natuurlijk heb ik fouten gemaakt, maar niemand heeft het meer over schandalen of corruptie”, zei Infantino bij zijn openingsspeech. ,,De FIFA was giftig, bijna crimineel. Nu is het veranderd in een bond zoals die zou moeten zijn”, jubelde de Zwitser in Parijs.



Onder de leiding van Infantino werd het WK voetbal vanaf 2026 uitgebreid naar 48 landen. De Zwitser benadrukte in Parijs de huidige transparantie van de FIFA. ,,Vooral op financieel gebied zijn we erg transparant geworden. Alles is zichtbaar, elke dollar die binnenkomt en eruit gaat. Daardoor is het niet langer mogelijk om cijfers te verbergen of iets fout te doen. We hebben een zerotolerancebeleid tegen corruptie”, zei Infantino voordat zijn herverkiezing met gejuich officieel bekend werd gemaakt.