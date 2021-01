Ings doet oude ploeg Liverpool pijn met wereldgoal, Hasenhüttl in tranen

Ings stond bij de vrije trap van Ward-Prowse heel scherp, maar buitenspel stond hij niet. Geholpen door Trent Alexander-Arnold, die de spelhervatting helemaal verkeerd had ingeschat, lepelde de spits de bal over keeper Alisson hoog binnen het doel. Het was zijn vijftigste doelpunt in de Premier League en zijn snelste treffer in de hoogste Engelse competitie.

Liverpool ging daarna op jacht naar de gelijkmaker. Na de rust verhoogde de titelhouder het tempo en in het aanhoudende overwicht claimde Georginio Wijnaldum vergeefs een strafschop nadat hij de bal tegen de hand van tegenstander Jack Stephens had geschoten. Ook de VAR zag er geen penalty in.

Het duurde tot de 74ste minuut totdat de ploeg van Jürgen Klopp voordat er een schot tussen de palen werd gelost. Maar doelman Forster stopte Mané goed af.

Volledig scherm Ings maakt de 1-0. Wijnaldum kan alleen maar toekijken. © EPA

In de slotfase drong Liverpool wanhopig aan, maar met name Sadio Mané en Mohamed Salah toonden zich niet scherp in de afwerking. In de counter was Southampton nog een paar keer dicht bij 2-0. Zo ging Alisson in de 83ste minuut nog in de fout. Valery kon in een leeg doel binnen schieten, maar Henderson redde eenvoudig van de lijn.

Manchester United kan volgende week dinsdag de koppositie van Liverpool overnemen met een positief resultaat tegen Burnley. Vijf dagen later staat de topper Liverpool - Manchester United op het programma.

Voor Southampton-coach Ralph Hasenhüttl smaakte de zege zo zoet dat hij na het eindsignaal in tranen naar de grond ging. De Oostenrijker zat voor het eerst weer in de dug-out na zelfisolatie vanwege een positieve coronatest van zijn vrouw.

