Iniesta: ‘Van Gaal heeft een echte prof van mij gemaakt’

,,Maar aan alle trainers met wie ik heb gewerkt, ook die in de jeugd, heb ik veel te danken", zegt de 35-jarige middenvelder, die bij het Japanse Vissel Kobe onder contract staat, in een interview met Kicker. ,,Zo is Louis van Gaal heel belangrijk voor me geweest omdat hij me heeft laten debuteren. Hij heeft me het vertrouwen gegeven en een echte prof van me gemaakt.”



,,Maar natuurlijk hebben de jaren bij Barcelona met Pep op de bank en met Xavi en Messi op het veld mij het meeste plezier als voetballer bezorgd. Toen hadden we ook het meeste succes.”