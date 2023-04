Inspiratieloos FC Barcelona hobbelt met moeizaam gelijkspel richting landstitel

Met videoDat FC Barcelona dit seizoen kampioen van Spanje gaat worden is wel duidelijk sinds de gewonnen Clásico van vorige maand, maar veel glans zal het kampioenschap niet krijgen. De grote kracht is vooral dat bijna altijd de nul wordt gehouden, zo bleek vanavond zonder de geblesseerde spelmaker Frenkie de Jong ook tegen de Catalaanse buurman Girona: 0-0

Barcelona ging afgelopen woensdag nog hard onderuit in El Clásico tegen Real Madrid (0-4) in de halve finales van de Copa del Rey, nadat de heenwedstrijd in Madrid nog met flink wat geluk met 0-1 was gewonnen.



Met een kansenverhouding van 18-5 (3-0 op doel) was het zeker niet zo dat Barcelona vanavond geen recht had op de overwinning, maar de echte inspiratie en energie waren ver te zoeken bij de spelers van de aanstaande kampioen. De voorsprong op achtervolger Real Madrid is nu dertien punten met nog tien speelrondes te gaan in La Liga.

Barcelona kan de kampioenswedstrijd in mei dus zelf uitkiezen, maar ondanks de grote voorsprong op de rivaal uit Madrid zal de 27ste landstitel in de clubhistorie niet beklijven bij de supporters en zeker niet bij de liefhebbers van het spel dat Barcelona altijd speelde onder Johan Cruijff, Frank Rijkaard, Pep Guardiola en Luis Enrique.

Roep om Messi in Camp Nou

Xavi is uiteraard ook een trainer uit de Cruijff-school, maar de 43-jarige Catalaan die in november 2021 Ronald Koeman opvolgde in Camp Nou slaagt er ook na anderhalf jaar nog maar zelden in om Barcelona te laten swingen. Dat het publiek in Camp Nou, toch weer gevuld met 75.000 toeschouwers, na tien minuten opnieuw de naam van Lionel Messi scandeerde zegt veel over de hang naar het verleden en kan ook gezien worden als een schreeuw naar wat meer vermaak op het veld.

Het lijkt erop dat voorzitter Joan Laporta alles in het werk gaat stellen om de verloren zoon (van bijna 36 jaar) terug te halen naar Camp Nou, al moet hij daarvoor weer flink goochelen met getallen en regels. Twee jaar na het vertrek van Messi is er echter nog altijd geen nieuwe ster opgestaan en dat hoort een wereldwijd merk als Barcelona uiteraard wel te hebben, zo weten ze ook op de commerciële afdeling in Camp Nou.

Barcelona speelt dit seizoen vaak in een 4-4-2 en achterin heeft Xavi zijn zaakjes uitstekend op orde. De cijfers liegen er niet om: slechts 9 tegentreffers na 28 competitieduels. Het zijn bijzonder knappe cijfers, maar voorin swingt het zelden tot nooit. Robert Lewandowski is met 17 treffers (drie meer dan Karim Benzema) wel op weg naar een volgende topscorerstitel, maar de Pool is dit seizoen slechts een schim van de topspits die hij tien jaar lang was in de Bundesliga.

Grootste kans voor Girona

De grootste kans was vanavond overigens voor de bezoekers uit het iets noordelijker gelegen Girona, maar de Argentijnse spits Valentín Castellanos schoot tien minuten na rust naast waar hij de bal breed had moeten leggen op Viktor Tsygankov. Barcelona ging nog wel op jacht naar de goal, maar de overtuiging en finesse ontbrak om Girona echt in de problemen te brengen.

In Spanje is de strijd om de tweede plaats een stuk spannender, nu bij Real Madrid de focus volledig op de Champions League (kwartfinales tegen Chelsea) gaat en Atlético Madrid al twaalf duels ongeslagen is. Over twee weken komt de ploeg van Diego Simeone op bezoek in Camp Nou, dan mogelijk ook weer met een fitte Frenkie de Jong en Memphis Depay op het veld.

