Inter begint campagne tegen racisme

Bosz: Veel zin om aan Bundesliga te beginnen

16:37 Peter Bosz maakt morgen, 406 dagen na zijn ontslag bij Borussia Dortmund, zijn rentree als coach in de Bundesliga. ,,Het doet me heel goed hier te zijn en ik ben blij dat de competitie weer van start gaat", keek de nieuwe trainer van Bayer Leverkusen vooruit op het duel met Borussia Mönchengladbach. ,,Wedstrijden spelen is toch het mooiste dat er is."