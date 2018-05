Inter CL in na ongekende comeback bij Lazio

Internazionale heeft op miraculeuze wijze het vierde Champions League-ticket gepakt in de Serie A. De ploeg van trainer Luciano Spalletti won op de slotdag met 2-3 bij Lazio, dat een kwartier voor tijd nog een 2-1 voorsprong had. De ploeg van Stefan de Vrij gaf het in de slotfase echter volledig weg.

Internazionale-captain Mauro Icardi maakte in de 78ste minuut de 2-2 uit een strafschop, na een overtreding van De Vrij. Het was voor de Argentijnse spits zijn 29ste doelpunt van het seizoen, waarmee hij samen met Ciro Immobile (Lazio) topscorer van de Serie A is geworden. In de 81ste minuut kopte Matias Vecino de winnende 2-3 binnen, waardoor Internazionale na zes jaar weer de Champions League in zal gaan.

Internazionale begon met drie punten achterstand aan het beslissende duel op de slotdag van de Italiaanse competitie. De blauw-zwarte formatie uit Milaan wist dat het in Rome moest winnen om Lazio op basis van de onderlinge resultaten te passeren op de ranglijst. Voor verdediger Stefan de Vrij was het een bijzonder duel. De international van Oranje speelde zijn laatste wedstrijd voor Lazio en stapt naar alle waarschijnlijkheid over naar Internazionale. De Vrij gaat dan komend seizoen met zijn nieuwe club de Champions League in. Hij werd in de 84ste minuut naar de kant gehaald door zijn trainer Simone Inzaghi.

De oud-Feyenoorder vertolkte een negatieve hoofdrol. De Vrij verzuimde in de 33e minuut de bal van de doellijn weg te schieten na een hoekschop van Inter. Danilo D'Ambrosio kon daardoor de 1-1 intikken, nadat Lazio met een kolderiek doelpunt op voorsprong was gekomen. Een wild schot van Adam Marusic zou meters naast gaan, maar vloog via het gezicht van Ivan Perisic in het doel. Felipe Anderson bracht Lazio bij een snelle uitbraak opnieuw op voorsprong.

In het laatste kwartier ging het helemaal mis voor de thuisclub. Met een wilde tackle op Mauro Icardi veroorzaakte De Vrij een strafschop, die door Icardi zelf werd benut. Een minuut daarna moest aanvoerder Senad Lulic van Lazio met zijn tweede gele kaart van het veld en even later kopte Vecino uit een hoekschop de 2-3 binnen.

Inter eindigde daardoor op de vierde plaats en gaat samen met kampioen Juventus, Napoli en AS Roma de Champions League in. Daarin was de club zes jaar geleden voor het laatst actief. AS Roma sloot de competitie af met een zege bij Sassuolo: 0-1. Kevin Strootman speelde de hele wedstrijd, Rick Karsdorp zat voor het eerst weer bij de selectie sinds hij in oktober bij zijn debuut voor de Romeinen een zware knieblessure had opgelopen.

