Inter moest topscorer Icardi missen

Son wint met Zuid-Ko­rea de Aziatische Spelen en ontloopt dienst­plicht

16:24 Son Heung-min heeft het met Zuid-Korea onder 23 de Aziatische Spelen gewonnen. In de finale waren de Zuid-Koreanen na verlenging met 2-1 te sterk voor de leeftijdsgenoten uit Japan. Dat houdt in dat de speler van Tottenham Hotspur niet in militaire dienst hoeft.