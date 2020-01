Inter morst op bezoek bij laagvlieger Lecce punten in titelstrijd

Inter blijft tweede in de Serie A, met één punt achterstand op koploper Juventus. De ploeg van Matthijs de Ligt en Cristiano Ronaldo heeft echter één wedstrijd minder gespeeld. ‘Juve’ speelt om 20.45 uur in de twintigste speelronde, tegen Parma.



De doelpunten in het Stadio Comunale Via del Mare van Lecce vielen pas in de slotfase. Invaller Alessandro Bastoni zette Inter negentien minuten voor het einde op voorsprong toen hij pas drie minuten in het veld stond. Marco Mancosu maakte zes minuten later echter alweer gelijk: 1-1. Daardoor pakte Inter slechts een punt bij laagvlieger Lecce en morst het dus twee punten in de titelrace.