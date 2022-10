Inter overklast Viktoria Plzen en kegelt Barcelona uit Champions League, dure misser Noa Lang voor Brugge

Inter koos direct vanaf de aftrap de aanval en maakte de bezoekers zo meteen duidelijk dat er niets te halen viel. Het duurde even voordat de Italianen de score openden, maar nog voor rust was het treffen beslist. Henrikh Mkhitaryan en Eden Dzeko tekenden voor de treffers. De Bosnische spits tekende in de tweede helft ook voor de 3-0 en maakte zo zijn elfde(!) Europese treffer tegen Viktoria Plzen.

Ook in de slotfase viel er nog wat te juichen voor de Inter-fans. Eerst toen Romelu Lukaku na twee maanden blessureleed weer eens in kon vallen. Daarna toen de Belg de 4-0 binnen schoot. Het was het 20ste tegendoelpunt voor de Tsjechen in vijf wedstrijden.

Na Bayern München is Inter zo de tweede ploeg uit groep C die zich plaatst voor de tweede ronde. De Duitsers staan vanavond in Camp Nou nog tegenover Barcelona, maar dat is nu alleen nog maar een wedstrijd om de eer en de premie.

Afgang Club Brugge

Club Brugge was voor vanavond al geplaatst voor de tweede ronde van de Champions League en die wetenschap deed de Belgen blijkbaar geen goed. Thuis tegen Porto werd met 0-4 verloren.

Bij een 0-1 stand kreeg Club een strafschop en Hans Vanaken zette zich achter de bal. Hij zag zijn inzet gekeerd door doelman Costa, maar die bleek met een voet voor de lijn te staan op het moment dat de Belg de bal raakte. Opnieuw nemen dus en toen was het de beurt aan Noa Lang. Maar ook de Nederlander kreeg de bal niet langs Costa.

Daarna ging het hard. De concentratie was volledig verdwenen bij de Bruggelingen en Porto liep uit naar 0-4. Tot vanavond hadden de Belgen nog geen tegendoelpunten gehad in deze jaargang van de Champions League.

Standen Champions League

Statistieken Champions League

