Inter schiet Nederland te hulp: De Vrij en reddende engel Dumfries via FC Porto door in Champions League

Als deze week zowel FC Porto als Sporting Portugal zou worden uitgeschakeld in respectievelijk de Champions League en de Europa League, dan is Nederland verzekerd van twee Champions League-tickets vanaf het seizoen 2024/2025. Het Internazionale van De Vrij, die op de bank begon, en basisklant Dumfries schoot Nederland alvast te hulp.

Internazionale reisde met een minimale marge af naar Portugal. Romelu Lukaku bezorgde de Italiaanse ploeg in Milaan een 1-0 zege. Die marge bleek uiteindelijk voldoende, al was het met hangen en wurgen. In de absolute slotfase van het duel mocht voormalig Ajax-doelman Andre Onana paal, lat, zichzelf én Dumfries bedanken. Zij zorgden voor een 0-0 eindstand in Estádio do Dragão.