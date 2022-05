Internationale kranten bewieroken Thibaut Courtois na ‘wondershow’ tegen Liverpool

Volgens The Guardian was ‘Man of the Match’ Thibaut Courtois gisteren de hele avond een plaaggeest voor Liverpool. In het bijzonder voor Mo Salah. ,,De Egyptische aanvaller wekte de indruk klaar te zijn voor de finale. Salah was zeer gemotiveerd, nadat hij in de CL-finale van 2018 tegen Real Madrid uit de wedstrijd was geschopt door Sergio Ramos. Maar er kwam geen verhaal van de revanche voor Salah, na enkele verbazingwekkende reddingen van Courtois. De Belg dreef Liverpool, waarbij te veel spelers hun niveau niet haalden, tot wanhoop.”

The Independent gaf Courtois een 10. ,,Real Madrid hield stand dankzij enkele reddingen van Courtois die nu al legendarisch zijn. De doelman van de Rode Duivels stuurde Liverpool diepbedroefd terug naar Engeland na een zeer frustrerende avond voor de zesvoudig winnaar.”

Rijk

‘De veertiende van Real Madrid is van Courtois’, zo kopte Marca na de 14de ‘Cup met de Grote Oren’ voor Real Madrid. ,,Het is écht waar. De legende van het ontembare Real bereikte alweer zijn onwaarschijnlijke veertiende hoofdstuk. Kennelijk is niets onmogelijk als je voor Real speelt. De Koninklijke trof een formidabele tegenstander, maar Real maakte het onmogelijke waar. Wie aan het begin van dit seizoen zijn geld had gezet op een zege in de Champions League voor Los Blancos was nu héél rijk geweest.”

Ook Courtois zelf was in zijn nopjes met zijn schitterende optreden. De Belg, die liefst negen reddingen verrichtte en werd gekozen tot man van de wedstrijd, hoopte dat hij nu eindelijk de waardering krijgt waar hij zo naar snakt.



,,Ik moest een keer een finale winnen om gerespecteerd te worden voor mijn carrière. Ik heb in Engeland twee keer de Premier League gewonnen met Chelsea, maar ik kreeg nooit erkenning. Een magazine in Engeland zette me niet op een lijst met de tien beste keepers ter wereld. Ik zeg niet dat ik de nummer 1 had moeten zijn, maar dat ze me niet eens opnamen in de top 10, is vreemd, een gebrek aan respect. En in mijn eerste seizoen bij Real Madrid lachten veel mensen me uit. Maar nu sta ik hier als winnaar van de Champions League en dat voelt geweldig.”

De Belgische krant Het Laatste Nieuws riep de vraag op Courtois nu ‘officieel’ de beste doelman uit de Belgische geschiedenis is, een land met een rijke historie van topkeepers, onder wie Michel Preud’homme, Christian Piot en uiteraard Jean-Marie Pfaff.

,,Hij is de eerste landgenoot die als basisspeler in een finale zo zijn stempel drukt op een trofee. Bij uitbreiding in een campagne vol mirakels. Benzema en hij hebben de meeste voltrokken. Bij het laatste fluitsignaal liep Courtois als een gek richting zijn familie. Onderweg hielden zijn dolle ploegmaats hem nog even op. Handen gingen voor de ogen. Ongeloof. Tranen. Daarna snelde hij naar de kinderen. Is er eigenlijk nog discussie: Courtois, dat is nu toch officieel onze grootste doelman ooit?”

De Franse sportkrant L’Equipe kwam superlatieven tekort. ,,De beste keeper op de planeet, dat is Courtois. Zijn prestatie grensde aan het sublieme met negen reddingen. Zijn redding op de knal van Mané was zelfs een meesterwerk.” Volgens de BBC liep Liverpool tegen ,,een eenmansmuur” op.

In Engeland overheersten de tranen. ,,Deze nederlaag, Klopps derde in vier Champions League-finales, doet pijn tot op het bot", schreef The Guardian. ,,Na een marathon van 63 wedstrijden en na een avond van chaos en verdriet in Parijs eindigde het ongelooflijke seizoen van Liverpool in een wrede nederlaag", tekende The Sun op.



De krant wees ook nog even naar een week eerder, toen Manchester City kampioen van Engeland werd op de slotdag van de Premier League. ,,Voor het tweede weekend op rij werd de mannen van Klopp op pijnlijke wijze een trofee ontzegd, door een inzet van Vinícius Júnior en een wondershow van Courtois.”

Volgens The Guardian was het voor Liverpool a game too far na een lang seizoen. ,,Het had de kroon op het werk van Jürgen Klopp moeten worden, maar het mocht niet zo zijn. Liverpool liep zich stuk op de mystiek van Real, een Spaanse kampioen die maar geen finale kan verliezen.”

