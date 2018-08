Internazionale bij competitiestart direct onderuit bij Sassuolo

Internazionale begon het nieuwe seizoen in de Serie A vol ambities en kampioensdromen, maar in de eerste competitiewedstrijd verloor de ploeg van trainer Luciano Spalletti direct met 1-0 bij Sassuolo. Domenico Berardi maakte in de 27ste minuut de enige goal van de wedstrijd. Sassuolo won nu liefst zeven van de laatste acht wedstrijden tegen Internazionale.