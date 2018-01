Internetheld Will Grigg schiet West Ham United uit FA Cup

Grigg, sinds 2015 spits bij Wigan, maakte na zeven minuten de openingstreffer. Na ruim een uur spelen scoorde hij zijn tweede doelpunt, waarna West Ham niet meer terugkwam in de wedstrijd. De Premier League-club (elfde op de ranglijst) wordt zo verrassend uitgeschakeld in het bekertoernooi door Wigan.



Wigan speelde tot het seizoen 2012/13 in de Premier League, maar zakte daarna ver weg. Inmiddels speelt Wigan in League One, waar de club aan kop staat.