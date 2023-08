Invaller Harry Kane figureert in Dani Olmo-show bij Supercup-afgang Bayern München

Gianluigi Buffon kan geen afscheid nemen van het voetbal en gaat bij nationale ploeg aan de slag

Geen rustig pensioen voor Gianluigi Buffon. Drie dagen nadat hij bekend maakte zijn spelerscarrière te beëindigen, heeft de legendarische doelman een nieuwe bezigheid in het voetbal gevonden. Per september gaat hij aan de slag als teammanager van de nationale ploeg van Italië, waarmee hij in 2006 wereldkampioen werd.