Invaller Luuk de Jong ziet Sevilla instorten tegen Celta

Sevilla staat nu vijfde met 38 punten na 23 duels en heeft evenveel punten als Atlético Madrid. Koploper Real Madrid heeft 52 punten. Celta de Vigo verlaat de laatste plaats en staat nu 17de met twintig punten.



De Jong kreeg geen basisplaats van trainer Julen Lopetegui, die voor Youssef En-Nesyri koos in de spits. Die keuze betaalde zich uit, want de Marokkaan maakte in de 23ste minuut de 0-1. Sevilla leek op weg naar drie punten, maar kwam bedrogen uit. Terwijl De Jong net vijf minuten binnen de lijnen stond, maakte Iago Aspas na 78 minuten op aangeven van Rafinha de gelijkmaker voor Celta: 1-1.



Sevilla ging in de slotfase met De Jong op jacht naar de winnende treffer, maar het doelpunt viel aan de andere kant via invaller Sisto, waardoor Sevilla een stevige tik krijgt in de top van La Liga.



Celta de Vigo kan de overwinning goed gebruiken: de laagvlieger verlaat de laatste plaats en klimt naar plek 17, met twee punten voorsprong op de nummer 18 (Mallorca), nummer 19 (Leganès) én de nieuwe hekkensluiter, Espanyol.