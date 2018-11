Invaller Promes verovert met Sevilla koppositie in La Liga

Serie A Lazio en AC Milan delen de punten in Rome

20:06 Lazio en AC Milan hebben hun duel om de vierde plek in de Serie A gelijkgespeeld. Diep in blessuretijd voorkwam de Argentijn Joaquin Correa dat de bezoekers uit Milaan er met de drie punten vandoor gingen: 1-1. De Ivoriaan Franck Kessié had AC Milan in de 78e minuut op voorsprong geschoten.