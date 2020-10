Invaller Vardy matchwinner tegen zijn favoriete tegenstander Arsenal

Ancelotti beschermt Pickford na charge op Van Dijk: ‘Gebeurt wel eens dat je te laat bent’

22 oktober Everton-trainer Carlo Ancelotti heeft zijn keeper Jordan Pickford verdedigd na diens overtreding op Virgil Van Dijk. ,,Dit is voetbal en helaas kun je geblesseerd raken", aldus Ancelotti. ,,Het was foutief contact maar de Premier League is zo snel, dan gebeurt het weleens dat je te laat bent."