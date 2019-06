Invaller Veldwijk kan nederlaag Zuid-Afrika niet voorkomen

Video Real Mallorca promoveert voor tweede keer op rij na winst op Depor

23 juni Real Mallorca degradeerde in 2013 uit de Primera División en zakte in 2017 zelfs af naar het derde niveau, maar komend seizoen speelt de club weer op het hoogste niveau in Spanje. Vanavond werd in de play-offs om promotie naar La Liga afgerekend met Deportivo La Coruña.