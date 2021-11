Invaller Ziyech helpt Chelsea met knappe assist aan ruime zege in Leicester

Denemarken draagt bij WK in Qatar ‘kritische boodschap­pen’ op trainings­shirts

Het nationale elftal van Denemarken zal op het WK in Qatar via hun trainingsshirts kritiek uiten op de situatie in het gastland. De Deense voetbalbond laat weten dat ze verschillende ‘kritische initiatieven’ zijn gestart in aanloop naar het WK eind volgend jaar.

17 november